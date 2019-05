Avengers, i supereroi più potenti della Terra uniti contro il bullismo

Gli Avengers si sono sempre schierati dalla parte di coloro che non possono difendersi da soli… non importa se grandi o piccoli! E ora la squadra dei supereroi più potenti della Terra si uniscono nella lotta contro il super cattivo più subdolo che esista: il bullismo! Il volume raccoglie ben dieci storie che vedono gli Avengers risolvere grandi e piccoli problemi legati a questo importante problema sociale, il tutto contenuto in uno splendido volume cartonato.