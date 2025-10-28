È morto Mimmo Jodice, maestro della fotografia | Con i suoi scatti ha raccontato al mondo Napoli e il Mediterraneo

È morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d'avanguardia. Aveva 91 anni. Nato a Napoli nel Rione Sanità, si avvicinò alla fotografia negli anni 50, ma risalgono agli anni 60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti dell'epoca: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri tra gli altri. Ha esposto la sua arte con personali nei musei di tutto il mondo, dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998.