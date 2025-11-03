Maurizio Cattelan, il water a 18 carati all'asta da Sotheby's: prezzo di vendita 10 milioni di dollari

"Il commento tagliente di Cattelan sulla collisione tra produzione artistica e valore di mercato non è mai stato così attuale", ha affermato Sotheby's, che ha sottolineato le affinità tra il wc a 18 carati e il famoso Fountain (l'orinatoio di porcellana) di Marcel Duchamp. In passato, l'artista italiano ha raccontato al New Yorker lo spirito democratico della sua installazione: "Se mangi un pasto da 200 dollari o un hot dog da due, il risultato quando vai in bagno è lo stesso". Il water d'oro fu anche al centro di un botta e risposta nel 2018 con la Casa Bianca di Donald Trump: il presidente americano, allora al primo mandato, aveva chiesto al Guggenheim un'opera di Vincent van Gogh in prestito per l'appartamento privato dell'Executive Residence: i curatori risposero picche, offrendo in cambio il wc di Cattelan.