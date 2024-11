Un pasto da 6 milioni di dollari: la banana di Cattelan mangiata dal suo acquirente

La banana in questione era stata acquistata poche ore prima dell'asta per 35 centesimi da un banchetto di frutta e verdura dell'Upper East Side di New York: assieme al nastro adesivo grigio che la tiene attaccata alla parete, doveva essere sostituita regolarmente come previsto del progetto di Cattelan, che aveva immaginato "Comedian" come una satira delle speculazioni del mercato: "Su che base un oggetto acquista valore nel sistema dell'arte?", si era chiesto l'artista famoso per America, il water d'oro massiccio installato nel 2016 al Guggenheim.