Mattarella: "I libri sono propulsori della crescita del nostro Paese"

"I libri sono stati e sono propulsori della crescita del nostro Paese. Viviamo in un tempo di trasformazioni straordinarie, come sempre in realtà nella storia, ma con un ritmo di gran lunga più incalzante. Cambiano rapidamente gli strumenti, i paradigmi, gli stessi linguaggi. Si presentano nuove piattaforme, nuove tecniche che costringono a correre". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla celebrazione per i 150 anni dell'Associazione Italiana Editori, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "I prossimi 150 anni saranno un'avventura affascinante e in ampia misura inimmaginabile per noi, ma della lettura avremo sempre bisogno, si affermerà sempre. La forza della cultura è insuperabile in tutte le sue varie espressioni, con tutti i mezzi che ci sono e ci saranno", ha sottolineato il Capo dello Stato.