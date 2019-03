Strasburgo, l'Eurocamera approva la riforma sul copyright | Tajani: "Stop al Far West digitale"

Si conclude così il processo legislativo, iniziato nel 2016, per il Parlamento europeo. Spetterà ora agli Stati membri, nelle prossime settimane, dare l'ultimo ok formale.



Applicazione online dei diritti d'autore - La direttiva intende garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore di lunga data, validi nel mondo offline, si applichino ora anche online. YouTube, Facebook e Google News sono alcune delle piattaforme online che saranno più interessate dalla nuova legislazione. Queste ultime diventano ora direttamente responsabili dei contenuti caricati sui loro siti.



Titolari di diritti possono negoziare accordi migliori - La riforma mira infatti ad aumentare le possibilità dei titolari dei diritti, in particolare musicisti, artisti, creativi ed editori, di negoziare accordi migliori sulla remunerazione derivata dall'utilizzo delle loro opere diffuse sulle piattaforme web. Gli editori di stampa acquisiscono inoltre il diritto di negoziare accordi (che restano facoltativi) sui contenuti editoriali utilizzati dagli aggregatori di notizie.



Non cambia nulla per gli utenti - Numerose disposizioni sono poi specificamente concepite per garantire che Internet rimanga uno spazio aperto di libertà di espressione. Per gli utenti di Internet, però, tutto resta come prima: non ci sono tasse sui link e gli snippet brevi - ossia le corte frasi di presentazione di un articolo che compaiono per esempio nei feed di notizie di Google o sulle bacheche Facebook - restano fuori dalla tutela dei diritti d'autore. Il caricamento di opere protette per citazioni, critiche, recensioni, caricature, parodie o pastiche è poi stato protetto ancor più di prima, garantendo specificatamente che meme e Gif continuino a essere disponibili e condivisibili sulle piattaforme online.



Tajani: "Il Parlamento Ue difende i posti di lavoro" - "La direttiva sul copyright è stata approvata. L'Europarlamento difende la creatività e i posti di lavoro europei". Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo che l'emiciclo ha approvato la nuova regolamentazione sul diritto d'autore. Per Tajani, inoltre, la direttiva mette fine "all'attuale far-west digitale" stabilendo regole moderne al passo con lo sviluppo delle tecnologie, proteggendo gli autori senza imporre alcun filtro all'upload dei contenuti e prevedendo deroghe chiare per tutelare start-up, micro e piccole imprese.



"Più libertà di stampa e meno fake news" - "Garantire ai giornalisti un equo compenso per il loro lavoro era una priorità del Parlamento - ha proseguito Tajani -. Con questa riforma assicuriamo una vera libertà di stampa e contrastiamo il fenomeno sempre più diffuso delle fake news, salvaguardando l'indipendenza e la qualità dei media, essenziali per una robusta democrazia".



Levi (Aie): "Grande giornata per la cultura e l'Europa" - Grande soddisfazione anche da parte del presidente dell'Associazione Italiana editori, Ricardo Franco Levi: "Una bella pagina e una grande giornata per la cultura e l'Europa", ha affermato.