Copyright, ecco cosa cambia con la nuova normativa | Sui colossi del web l'impatto più rilevante

La normativa non prevede comunque nuovi obblighi per piattaforme online e aggregatori di notizie dal punto di vista di ciò che è consentito e legale condividere, né sono imposti filtri che oscurino i contenuti.



L'impatto sui colossi del web - L'impatto più rilevante la direttiva lo avrà dunque quello sui colossi del web come YouTube, Google News o Facebook, ai quali sarà imposto di remunerare correttamente gli artisti e i giornalisti che creano le opere da loro utilizzate per realizzare guadagni. La previsione è che le nuove norme spingeranno questi soggetti a concludere accordi di remunerazione con gli artisti e gli organi di stampa che si siano identificati in precedenza come titolari di un'opera di ingegno. Le stesse piattaforma saranno inoltre legalmente responsabili nel caso in cui i rispettivi siti web ospitino un contenuto senza che il creatore dello stesso sia stato adeguatamente remunerato.



Salvaguardia di Meme e Gif - Un passaggio importante riguarda poi la salvaguardia di Meme e Gif: il testo della direttiva include infatti norme specifiche che imporranno agli Stati membri di tutelare la libertà di caricare e condividere opere a fini di citazione, critica, rassegna, caricatura o parodia.



Tutela per le startup - Una tutela specifica è prevista anche per le startup. Le piattaforme esistenti da meno di 3 anni e che presentano un fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro e un traffico mensile medio di visitatori unici inferiore a 5 milioni saranno soggette a obblighi più leggeri rispetto a quanto previsto per le grandi piattaforme consolidate.