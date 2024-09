Matera, com'è cambiata: 800mila anni qui fa c'era un arcipelago di isole

Matera non è sempre stata così come la conosciamo oggi. 800mila anni fa, infatti, il capoluogo della Basilicata era composto da un arcipelago di isole. I ricercatori hanno preso in esame le ossa fossili della balena Giuliana - uno dei cetacei più grandi mai esistiti - per ricostruire i diversi mutamenti che il territorio ha affrontato nel corso dei secoli.