"Mai dire noi" della Gialappa's Band: il primo libro delle voci fuori campo più divertenti e pungenti d'Italia

Eppure i tre della Gialappa’s Band sono gli autori dei programmi che hanno segnato la storia della televisione, scopritori di molti dei più grandi comici italiani e, soprattutto, sono i proprietari delle voci fuori campo più divertenti, pungenti, taglienti, provocatorie e famose d'Italia. Dopo oltre trent'anni insieme fatti di radio, tv e molto altro, Giorgio, Marco e il signor Carlo hanno deciso di raccontarsi in un libro dalla triplice anima: "Mai dire noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere" (Mondadori Electa; pp. 432; euro 19,90).

Il filo conduttore è la loro voce. La loro vita insieme, narrata in coro dai tre, si alterna sia con capitoli in cui la parola spetta solo a uno dei tre per ricordare aneddoti curiosi, sia con interviste ad alcuni dei grandi comici che hanno preso parte alle loro trasmissioni. Una storia incredibile fatta di episodi assurdi con protagonista Carlo e scherzi imbarazzanti di Marco, figuracce di Giorgio e incontri ravvicinati con i personaggi più bersagliati. Per chi è cresciuto con "Mai dire Gol" e con le papere calcistiche, con gli strafalcioni dei gieffini e con le parodie più divertenti, con il mago Forest e le sigle di Olmo, questo viaggio dietro le quinte della Gialappa's è un libro fondamentale.

Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto lavorano insieme dalla metà degli anni Ottanta. Dopo un debutto in radio e una lunga gavetta dietro le quinte di diverse trasmissioni, hanno rivoluzionato la televisione con il fortunatissimo format "Mai dire...", grazie al quale hanno fatto nascere alcuni dei più grandi talenti comici italiani. Dopo la tv, la radio, il cinema e i social, gli mancava giusto il libro. Anche se il loro sogno nel cassetto è apparire sulla copertina de La Settimana Enigmistica. Andrea Amato è coautore del libro. Giornalista e autore, per la radio e la Tv, si occupa di mafie, industria televisiva e social network. Conosce la Gialappa’s Band da quindici anni, anche se non è un talento comico.

Un estratto in anteprima per i lettori di Tgcom24: