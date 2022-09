Louisa May Alcott, scoperto un romanzo inedito dell'autrice di "Piccole donne"

Si intitola "L'amuleto d'ambra" e a scoprirlo è stata un'italiana: l'americanista Daniela Daniele dell'Università di Udine, considerata la maggiora studiosa in Italia di quello che è considerato ancora a oggi uno dei romanzi di formazione più conosciuti dell'Ottocento. Il romanzo, rinvenuto tra le carte di un manoscritto alla Houghton Library di Harvard, è ispirato a un racconto della stessa autrice sull'India coloniale di fine Ottocento

La scoperta -

il titolo fino ad allora sconosciuto

Docente di lingue e letterature anglo-americane, Daniele stava consultando i materiali della biblioteca universitaria contenuti nell'archivio di Alcott, quando ha notato. Il testo faceva parte di una raccolta di scritti, volumi e altri materiali depositati dalla moglie di un nipote dell'autrice nella sezione libri rari della biblioteca.

Il romanzo inedito -

"L'amuleto d'ambra. Un racconto dell'India coloniale"

Secondo la studiosa,, 150 pagine in quattro capitoli, sarebbe stato scritto in due fasi, anche se datarlo risulta piuttosto complesso. Ispirato al racconto del 1870 "La bella baiadera", il romanzo è ambientato in India, a Delhi, durante l'occupazione inglese, e racconta l'incontro tra un'indigena di rara bellezza e un ufficiale britannico catturato dai ribelli Sepoy.

La studiosa -

Università d'Udine

Daniele è impegnata da più di trent'anni negli studi su Louisa May Alcott. Durante la sua carriera la docente dell'ha tradotto, ritradotto e curato molte opere della scrittrice statunitense, come "Enigmi" e "Mutevoli umori", oltre ad aver scritto diversi saggi sull'autrice e i suoi scritti.