"Lotta al terrore, il Pci contro neofascisti e Br (1976 - 1982)", il nuovo libro di Vindice Lecis

"Lotta al terrore, il Pci contro neofascisti e Br (1976-1982).

I Documenti, le scelte i militanti" è l'ultimo libro di Vindice Lecis , edito dalle edizioni Bordeaux. Il giornalista e scrittore sassarese, classe 1957, lascia il linguaggio del romanzo e si cimenta nuovamente con un saggio, in cui affronta uno dei periodi più difficili e controversi della storia d'Italia. A quarant'anni, infatti, dal presunto "esaurimento" della stagione del terrorismo (nel 1982 si conclude l’ultimo grande "caso" degli anni di piombo, il sequestro Dozier), Lecis analizza le strategie messe in campo dal Partito comunista italiano per contrastare la violenza brigatista e l'eversione nera. Una ricostruzione basata in gran parte su documenti riservati del fondo "Ugo Pecchioli" presso l'Istituto Gramsci, ancora in larghissima parte non adeguatamente analizzati.