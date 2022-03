"La stagione del pipistrello": l'ultimo noir di Loriano Macchiavelli

Ufficio stampa

La trama - "Nella Bologna di un anno che verrà, il mio questurino continua a fare il suo mestiere. Meglio che può. Anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha cominciato la carriera". Non è più un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui si vive una quotidianità miserabile. A sancire un prima e un dopo, in città e nel resto del Paese, è stata la stagione del pipistrello, come molti hanno soprannominato il periodo del coronavirus. È in questa Bologna in preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sintetiche che una notte Sarti Antonio e il suo compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in mezzo ai cumuli di rifiuti. Ma nulla è come sembra, e quando all'ospedale Sarti si ritrova di fronte la vittima, scopre che si tratta di una donna, e dietro il volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga data, la Biondina: una prostituta che esercita nel suo appartamento del centro storico, dove il questurino è di casa. Mentre lei lotta tra la vita e la morte, Sarti, turbato come raramente l'abbiamo visto, si mette a indagare insieme al resto della "Compagnia della Malora", partendo da un dettaglio che non gli torna: sul fondoschiena della donna c'è un tatuaggio appena eseguito, un cerchio che contiene una croce nera e una sigla...

L'autore - Dal suo primo romanzo Le piste dell’attentato (1974) ad oggi, Loriano Macchiavelli ha pubblicato oltre quaranta titoli, tradotti anche all'estero. Molti dei suoi racconti sono stati raccolti in quattro volumi negli Oscar Mondadori. Ha scritto per il teatro, la radio e la televisione. Il suo personaggio più conosciuto, Sarti Antonio, sergente, è il protagonista seriale più longevo della narrativa noir italiana. Dai suoi romanzi sono state tratte numerose fiction televisive e fumetti. Ha scritto una decina di libri con Francesco Guccini. I suoi romanzi più recenti sono Uno sterminio di stelle (Mondadori, 2017); Tempo da elfi (Giunti, 2017) scritto con Francesco Guccini; Delitti senza castigo (Einaudi, 2019) e La bambina del lago (Mondadori, 2019), scritto con Sabina Macchiavelli.

