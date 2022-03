Bruno Conti si racconta in "Un gioco da ragazzi. Dalla Roma alla Nazionale, il mio calcio di una volta"

Aveva cominciato con il baseball, il piccolo Bruno, il più brasiliano di tutti i nostri calciatori, ma lo aspettava una lunga ed emozionante carriera che avrebbe fatto di lui una colonna della Roma e un uomo-chiave nel mitico Mondiale dell'82.

Si parte dalle origini, a Nettuno, a pochi chilometri da Roma, per arrivare ai successi la prima autobiografia, vivace e sincera, di Bruno Conti, dal titolo "Un gioco da ragazzi. Dalla Roma alla Nazionale, il mio calcio di una volta". Scritto a quattro mani con il giornalista Giammarco Menga, inviato di Mediaset, per Rizzoli, e con prefazione di Francesco Totti, il volume racconta in prima persona uno dei più amati calciatori italiani e un mondo che non c'è più. E in queste pagine, si susseguono aneddoti inediti con altri protagonisti dell'epoca - da Liedholm, superstizioso, che allineava le scarpe in spogliatoio, a Pruzzo, dedito alla guida pericolosa - e ricordi di partite memorabili.