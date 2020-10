"L'ora dei dannati - L'abisso": l'omaggio di Luca Tarenzi a Dante

Dopo aver accompagnato Dante nel suo viaggio, Virgilio, che ha intravisto la luce divina sulla montagna del Purgatorio, non può tornare nel Limbo. E' destinato a restare nell'Inferno, dove può muoversi liberamente, ma sempre alla mercé della violenza degli angeli caduti, gli Spezzati. Per questa sua peculiarità diventa un ingranaggio fondamentale del piano di Pier delle Vigne, che intende raccogliere un gruppo scelto di dannati - il Conte Ugolino, Filippo Argenti e Bertran de Born - per fuggire dall'Inferno. E' la trama al centro del fantasy " L'ora dei dannati - L'abisso " di Luca Tarenzi , edito da Giunti Editore. Primo libro di una trilogia, è una storia di redenzione piena di colpi di scena, fino all'incredibile finale che lascia aperto il destino dei cinque antieroi.

Un'imponente vicenda romanzesca che parte dai luoghi teologici, della mente e dell'anima, che ispirano il poeta fiorentino e che qui sono ridisegnati in un nuovo percorso umano e artistico che vede protagonisti alcuni dei personaggi più celebri di Dante: Virgilio, Pier delle Vigne, il conte Ugolino, Filippo Argenti, Bertran de Born.

Si tratta di un libro per ragazzi, che veicola un messaggio ricco di energia e di speranza. “Persino nell'ora più buia, persino quando l'oscurità sembra senza fine, persino quando si è soli e intrappolati come tanti sono oggi, soprattutto tra i più giovani, non bisogna mai smettere di lottare – spiega Tarenzi – Perché soli e inermi non si è mai, se si sceglie di non esserlo. Se persino i dannati dell'Inferno possono unirsi, diventare amici e lanciare la loro sfida contro le tenebre, allora ogni disperazione e ogni solitudine può essere battuta. Perché ogni Inferno, anche quello delle nostre vite, ha una via d'uscita".

L'autore - Luca Tarenzi, classe 1976, è autore di libri fantasy, racconti e saggi, nonché traduttore, editor e consulente di varie case editrici. E' laureato in storia delle religioni.

L'anteprima per i lettori di Tgcom24:

L'ORA DEI DANNATI - L'ABISSO

di Luca Tarenzi

Giunti Editore

320 pagine

Prezzo: 16€