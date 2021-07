L’Italia alla vigilia dell' "Anno Mille": il nuovo romanzo di Santi Laganà

Ufficio stampa

Una giovanissima indomita contadina cerca la propria strada nel più violento dei mondi: l'Italia alla vigilia del Medioevo in "Anno Mille. L'inizio della fine" di Santi Laganà per Mondadori. In quest'ultimo romanzo dello scrittore calabrese tornano alcuni dei protagonisti del suo precedente "I giorni del ferro e del sangue". Siamo nel 963 e Roma vive uno dei momenti più tragici della sua storia infinita. La guerra civile incombe tra le strade e i palazzi nella trepida attesa che Ottone il Grande torni a imporre una volta per tutte la propria legge. Il giovane Papa fedifrago ha i giorni contati ma è deciso a vender cara la pelle. Tutto attorno è rovina: la città agonizza, le campagne sono abbandonate alle violenze e ai soprusi di bande di ogni risma, non esistono regole, e sopravvivere è sempre più il primo comandamento per tutti; per molti l’unico.