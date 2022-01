"I Borgia" a fumetti di Milo Manara e Alejandro Jodorowsky: un concentrato di potenza narrativa e visiva

Ufficio stampa

Nella "Biblioteca Manara" arriva "I Borgia", per Feltrinelli Comics, una straordinaria saga che racconta la storia e il mito, la verità e la leggenda di una delle famiglie più influenti d'Italia nel XV e XVI secolo. La sceneggiatura è del maestro cileno Alejandro Jodorowsky che, grazie al sodalizio con Milo Manara, uno dei più celebri e celebrati illustratori e fumettisti del mondo, qui in uno dei vertici della sua arte, ha realizzato un progetto coltivato per decenni. In questo volume saranno proposti i primi due episodi della quadrilogia dedicata ai Borgia, "La conquista del papato" e "Il potere e l’incesto", corredati da un ricco apparato critico, storico e iconografico. Un'opera che è di straordinaria potenza narrativa e visiva, in un'edizione di grande pregio.