"Giorni felici", il nuovo attesissimo graphic novel di Zuzu

Ufficio stampa

Dopo il folgorante esordio nel 2019 con "Cheese", Zuzu, nome d'arte della giovane promessa del fumetto Giulia Spagnulo, classe 1996, torna a graffiare il cuore dei lettori, trascinandoli nel vortice di emozioni e nelle calde tonalità pastello di "Giorni felici". Il volume, per Coconino Press – Fandango, racconta della protagonista Claudia, in bilico tra passato e futuro, tra la voglia di annullarsi in una relazione e la paura di non essere all'altezza dei propri desideri, tra il teatro e la magia. Con lei, Piero e Giorgio. In una continua lotta tra la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo e mostrarsi per come si è realmente e la paura di smarrire se stessi all'interno delle dinamiche di coppia, perdendo così la bussola dei propri desideri.