Libri, J.K ritorna alla letteratura per ragazzi con "Il Maialino di Natale"

Un bambino, il suo amato maialino di pezza e la notte più magica di sempre, quella della vigilia di Natale. Sono questi i tre ingredienti de " Il Maialino di Natale" , il nuovo libro dell’autrice di Hatty Potter - la saga di successo planetario che ha incantato generazioni di bambini -, J.K. Rowling , in uscita in tutto il mondo il 12 ottobre.

Il ritorno di Rowling - "Il Maialino di Natale", il primo libro per ragazzi dopo Harry Potter scritto da Rowling, racconta - anche attraverso le illustrazioni dal pluripremiato artista Jim Field -, la storia commovente e appassionante dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo.

La trama - Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino, fino a quando un giorno, alla viglia di Natale, Lino si perde. Ma in quella notte magica tutto è possibile e anche i giocattoli possono prendere vita. Così, Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove - con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza - cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

La metafora della perdita - Il racconto, pensato per i bambini dagli otto anni in su, è una metafora della "tenerezza irresistibile dell’infanzia di fronte al grande mistero della perdita", che esplora il nostro rapporto con le cose, con noi stessi e con le nostre emozioni. Una storia inedita - senza nessun legame con il mondo del maghetto più amato di sempre - a cui la stessa Rowling è molto legata, perché "ha un posto speciale nel mio cuore" - confessa nei ringraziamenti del libro: ha impiegato anni a scriverlo e "lasciarlo finalmente libero di andare è stata un'esperienza gioiosa e catartica", spiega la scrittrice.

In Italia, “Il Maialino di Natale” è pubblicato da Salani, l’editore di tutte le opere di Rowling, nella traduzione di Valentina Daniele. Il libro è costruito per brevi capitoli e diviso in 9 parti così da facilitare la lettura ai più piccoli.