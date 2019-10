Leonardo Da Vinci, il Tar sospende il prestito dell'Uomo Vitruviano al Louvre

Dopo il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra , il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo francese del Louvre dell' Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci , conservato presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia . Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre , il Tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per il 16 ottobre .

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d'intesa siglato a Parigi tra il ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte "in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".

Il Mibact: "Incomprensibile lo stop" - Non si è fatto attendere il commento da parte del Mibact, che ha parlato di "procedura trasparente". "Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del 'principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro' nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre".

A fine settembre i ministri della Cultura italiano e francese, Dario Franceschini e Franck Riester, avevano firmato l'intesa per il prestito delle opere leonardiane alla Francia nel 2019 e quelle di Raffaello alle Scuderie del Quirinale nel 2020. La firma del Memorandum di partenariato è avvenuta in Rue de Valois, la storica sede del ministero della Cultura francese affacciata sui giardini del Palais Royal.