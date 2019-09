Firenze, a Santa Maria Novella una mostra sugli studi botanici di Leonardo

Dal 13 settembre al 15 dicembre Firenze ospita La Botanica di Leonardo, una grande mostra che esplora gli studi botanici di Leonardo da Vinci, forse i meno noti tra quelli da lui compiuti. Tavole originali, installazioni interattive e piante creano un percorso attraverso le intuizioni e le innovazioni di un pensiero “sistemico” , capace di combinare arte e scienza e di guardare alla vita e alla natura come un’entità unica in cui tutto è connesso e in movimento.

L’esposizione allestita all'interno degli spazi del Complesso monumentale di Santa Maria Novella, nel Dormitorio e nel Chiostro Grande, illustra e approfondisce le scoperte botaniche di Leonardo: fu lui, ad esempio, a capire il nesso fra cerchi nel tronco ed età dell’albero. Il pensiero "sistemico" dell'artista vissuto a cavallo tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo viene tradotto anche nell'allestimento della mostra, che si apre nel Chiostro Grande con i cinque monumentali poliedri regolari, disegnati da Leonardo per compendio al De Divina Proportione di Luca Pacioli. A questi si accompagna una sfilata di piante vere selezionate fra quelle disegnate o citate da Leonardo nei suoi scritti. La mostra continua poi articolandosi come un “organismo vegetale” tra le varie sezioni. Il linguaggio digitale e multimediale offre la possibilità di apprezzare l’opera leonardiana e di vivere in chiave interattiva e contemporanea alcune delle sue importanti intuizioni nel campo della botanica. Il percorso, ritmato da tre fogli originali del Codice Atlantico della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, si conclude con un ripensamento del celebre “uomo vitruviano”, che diventa lo spunto per riflettere sugli equilibri fra uomo e natura, e con un'installazione dedicata alle interconnessioni fra tutti gli elementi del sistema vivente.