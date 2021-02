L'emigrazione italiana del Novecento negli Usa ne "Il popolo di mezzo" di Mimmo Gangemi

Ufficio stampa

"Negri", erano gli italiani che agli inizi del Novecento emigravano nell'America del Nord. "Tanto bianchi non apparivano" quegli immigrati dall'Italia, erano il popolo di mezzo, sradicato dalle origini per cercare lì un futuro migliore. Masi e la sua famiglia, partiti dalla Sicilia, impattano sullo sfruttamento e sull’esclusione, sul pregiudizio e sul razzismo, che culminano in un barbaro linciaggio. Per i figli, Tony e Luigi, con indole e talenti differenti, si aprono strade difficili, tra le ondate della prima emigrazione e le due guerre mondiali. In un’America che cambia, ora sogno solo a osservarla da lontano, ora prodiga delle opportunità che sa concedere la terra promessa. In questa narrazione epica e struggente de "Il popolo di mezzo" (Piemme), Mimmo Gangemi ci fa rivivere, con il coraggio dei grandi maestri, il senso d’estraneità e una nostalgia divorante, la speranza di piegare il destino e il sogno del ritorno, in una nazione che va rapidamente mutando pelle.