Le Principesse Disney protagoniste di "Storie di coraggio e gentilezza"

Ufficio stampa

Le Principesse e le Regine Disney sono ambasciatrici contemporanee di coraggio e gentilezza nel nuovo volume "Storie di coraggio e gentilezza" (Giunti), in libreria dal 13 novembre, proprio in occasione della Giornata mondiale della Gentilezza. Quattordici racconti su temi attuali, come la lotta al bullismo, l'attenzione alla diversità, la resilienza e l'empowerment femminile, pensati per ispirare atti di gentilezza e coraggio nei bambini di tutto il mondo, raccolti in un volume che arriva, aggiornato e rivisto, sulla scia del grande successo riscontrato dalla versione digitale rilasciata a maggio, in occasione del lancio della campagna globale "Noi Principesse Sempre".