la sesta edizione 18 settembre 2019 18:15 La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano lancia "Il mese della musica" A ottobre in calendario cinque concerti. Intanto prosegue la raccolta fonti per il restauro dello storico organo.

Dal 2 al 29 ottobre torna al Duomo di Milano il Mese della Musica. Giunta alla sesta edizione, la rassegna patrocinata dall'Arcidiocesi prevede quest'anno cinque concerti promossi e organizzati dalla Veneranda Fabbrica, l'ente preposto alla conservazione e alla valorizzazione della Cattedrale. Quattro esibizioni si terranno in Duomo, mentre una coinvolgerà la Chiesa di San Gottardo in Corte.

La rassegna si aprirà in Duomo mercoledì 2 ottobre alle 20.45 con Una serata per Notre-Dame, un concerto ideato per rappresentare la vicinanza della Cattedrale di Milano a quella parigina dopo il terribile incendio del 15 aprile scorso. L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Consolato Generale di Francia a Milano, vedrà la presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini e di Mons. Patrick Chauvet, Arciprete di Notre-Dame. Protagonisti della serata saranno l'organista Titolare di Notre-Dame, il maestro Yves Castagnet, che si alternerà al Grande Organo del Duomo con l’Organista Titolare maestro Emanuele Carlo Vianelli e con il Secondo Organista maestro Alessandro La Ciacera. Le sonorità dello strumento si fonderanno con le voci soliste di Notre-Dame Laurence Pouderoux e Thaïs Raï e con la Cappella Musicale del Duomo di Milano, diretta da Don Claudio Burgio.

Giovedì 10 ottobre alle 20 la Chiesa di San Gottardo in Corte farà da cornice all'esecuzione del Concerto Romano, orchestra creata e condotta dal maestro Alessandro Quarta che propone musica italiana rinascimentale.

Sabato 19 ottobre il Duomo renderà omaggio al Mons. Luciano Migliavacca, maestro della Cappella Musicale della Cattedrale scomparso nel 2013. In occasione del centenario della nascita, il coro, guidato dall'attuale maestro Don Claudio Burgio, eseguirà le musiche composte da Migliavacca per la liturgia. Don Luciano sarà inoltre il protagonista del terzo Convegno Nazionale Compositori di Musica Sacra, promosso dall'Associazione Italiana Santa Cecilia in San Gottardo dal 18 al 19 ottobre.

Martedì 22 ottobre alle 20 sarà invece protagonista in Duomo il maestro Alessandro La Ciacera.

Infine martedì 29 ottobre alle 20 un ensemble della Schola Cantorum Basiliensis proporrà un concerto ispirato alla ricostruzione delle cerimonie tenutesi in Duomo, nel febbraio 1489, per il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona. Per l'occasione sarà esposto e riprodotto nella Cattedrale il primo dei manoscritti originali di Franchino Gaffurio (1451-1522), compositore, teorico e umanista, maestro di Cappella durante la presenza a Milano di Leonardo Da Vinci. Saranno eseguite inoltre musiche di Gilles Binchois, Antoine Busnoys e Josquin des Prez.