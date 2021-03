"La stagione più crudele", il romanzo d'esordio di Chiara Deiana

Ufficio stampa

Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, le prime incrinature nella pienezza dell’esistere, l’incontro con il dolore e con la morte. Sono questi i temi cruciali su cui si concentra Chiara Deiana ne "La stagione più crudele", Mondadori. La scrittrice, al suo romanzo d'esordio, getta uno sguardo, al tempo stesso, consapevole e fresco. Un romanzo d’esordio entusiasmante, che rende onore ai mostri sacri – Stephen King, in primis – con una scrittura duttile e consistente come la cera, piena di carattere, che dà forma a un mondo a colori vividissimi. La protagonista, Asia, è in campagna, nel posto dove torna ogni anno e dove per tutto l’anno desidera tornare, e aspetta l’arrivo di Matilde, la sua migliore amica, con cui condivide la libertà che a dodici anni si inizia ad assaggiare nei mesi estivi.