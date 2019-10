La luce di Georges de La Tour arriva per la prima volta in Italia

Dopo lo straordinario successo delle due tele esposte a Palazzo Marino nel 2011, il pittore francese torna nel nostro Paese grazie alla curatrice Francesca Cappelletti e al Comune di Milano, oltre che a Palazzo Reale e MondoMostre Skira.

Lo scopo della mostra è quello di mettere in relazione de La Tour con altri grandi artisti del suo tempo, quali Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bigot e Hendrick ter Brugghen. Il percorso si pone l'obiettivo di esplorare una nuova riflessione sulla pittura naturalistica e sulle sperimentazioni luministiche, per affrontare gli interrogativi che ancora avvolgono l'opera di questo misterioso artista.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di 26 prestatori da tre differenti continenti e di alcune tra le più grandi realtà internazionali nel mondo dell'arte, come la National Gallery of Art di Washington D.C. e il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, oltre a istituzioni museali d'oltralpe come il Musée des Beaux-Arts di Nantes e il Musée départemental Georges de La Tour di Vic-sur-Seille, città natale dell’artista.