Francia, un quadro di Cimabue venduto all'asta per 24 milioni: è record

Uno dei capolavori di Cimabue è stato venduto all'asta in Francia per oltre 24 milioni di euro. Si tratta del "Cristo deriso" , che ha raggiunto la quotazione da capogiro di 24.180.000 euro, un prezzo che segna il record storico per un dipinto primitivo. Cimabue, noto per essere stato il maestro di Giotto, nacque a Firenze nel 1240 e morì a Pisa nel 1302.

Trovato in un trasloco - A metterlo in vendita è stata la casa di aste Actéon, a Senlis, vicino a Parigi. Il prezzo partiva da 19,5 milioni senza tasse, e l'opera è stimata tra i 4 e i 6 milioni. Non sono stati resi noii dettagli sull'acquirente dell'opera. La tela, un quadro di piccoli dimensioni (25,8 centimetri per 20,3), dipinto a tempera su fondo ora su una tavola di pioppo, era stata trovata per caso durante un trasloco nella casa di una vecchia signora di Compiegne. e fa parte di un dittico del 1280.

Asta dei record - "E' il settimo dipinto antico più caro venduto al mondo - spiegano alla casa d'aste -, dopo il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, il Massacro degli innocenti di Rubens, un Pontormo, un Rembrandt, un Raffaelle e un Canaletto".