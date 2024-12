La Grande Brera: un sogno lungo più di cinquant’anni

Nell’ipogeo del Palazzo (progettato da James Stirling), uno degli spazi più innovativi della ristrutturazione, pensato per ospitare mostre contemporanee, fino al 23 marzo 2025 è allestita una bella mostra di Mario Ceroli (1938, Castel Frentano) dal titolo La forza di sognare ancora, la frase che lo scultore ha inciso nella pietra all’ingresso del suo studio. Curata da Cesare Biasini Selvaggi, l’esposizione comprende 10 monumentali lavori site specific, tra cui non possiamo non menzionare Venezia: una foresta sotterranea di tronchi recisi (62 pini provenienti dal giardino della sua abitazione romana), a ricordare quelli che sorreggono gli storici palazzi dell’affascinante e misteriosa città lagunare, ai bordi dei quali non c’è però una gondola, ma la Barca di Caronte: un guscio vuoto e combusto, ormai inutile perché il mondo si è capovolto e l’inferno è quello che l’uomo sta compiendo sulla terra. Sulla parete opposta, due piccole ombre si tengono per mano e avanzano in un bosco di sottili rametti di bambù appiccicati su una grande tela bianca. Un’immagine fortemente evocativa, in bilico tra fiaba e realtà, tra la dolcezza della memoria e l’ansia del futuro.