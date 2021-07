Dal 15 luglio è disponibile in libreria e negli store digitali "L'arte della salvezza - Storia favolosa di Marck Art" (Zolfo Editore, 384 pp, 19 euro), il nuovo libro di Carmelo Sardo , giornalista e caporedattore cronache del Tg5, che racconta la storia di Marck Art , al secolo Marco Urso , pittore siciliano dal vissuto tanto travagliato quanto incredibilmente insolito: Urso sostiene, infatti, che la sua arte sia ispirata direttamente dagli angeli.

Il libro, con prefazione di Gaetano Savatteri, si sofferma sulle tappe della vita di Marck Art, descrivendone le iniziali difficoltà legate a una serie di handicap (prima tra tutti, la sordità), i principali legami familiari che gli hanno permesso di superare i momenti più difficili, l'incontro con gli angeli durante un lieve coma e la successiva espressione della sua arte, con il successo e la realizzazione personale che ne sono derivati.

Un racconto che non è solo una biografia, ma anche cronaca di riscatto e di legame speciale col divino. Una storia descritta dall'autore con la "lingua perduta di Marck Art", ricca di inflessioni dialettali ed errori di pronuncia dati dalla sordità, per far immergere totalmente il lettore nell'intimo di un personaggio umile quanto complesso, schietto quanto geniale, ordinariamente straordinario.

Dall'infanzia alla maturità – sia artistica che personale – e dalle beffe dei compaesani al riconoscimento artistico da parte dei marchesi Berlingieri e Vittorio Sgarbi, "L'arte della salvezza” ricostruisce uno spaccato di vita unico nel suo genere a cui si può "credere o non credere", ma con la consapevolezza che anche "le fiabe – a volte – sono vere". Le 360 pagine del libro sono inoltre corredate da un'ampia selezione di riproduzioni delle opere di Marck Art.