"Il respiro degli angeli", la vita di Antonio Vivaldi nel romanzo di Emanuela Fontana

Ufficio stampa

Il bambino timido dai capelli di fuoco, il giovane ribelle e stravagante, l'ambizioso compositore e, infine, il vecchio solo e dimenticato da tutti, che, per le strade innevate di Vienna, in compagnia di un piccolo allievo geniale, cerca di vendere la sua musica per pochi spiccioli. Sono le stagioni di un'unica eccezionale esistenza, quella di Antonio Vivaldi, raccontate nel romanzo - il primo sulla vita del violinista e compositore - "Il respiro degli angeli" (Mondadori, pp. 400; 18 euro) di Emanuela Fontana.