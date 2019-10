"Io Robotto", alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva la mostra dedicata agli automi da compagnia

"Alexa, raccontami la storia dell'opera per favore". Intelligenza artificiale ma anche robotica e intrattenimento: " Io Robotto - Aumoni da compagnia " è il nome della mostra allestita alla Fabbrica del Vapore di Milano che ripercorre la storia dei nostri amici meccanici, da quelli in latta con carica a molla fino ai più moderni androidi del mondo del cinema. "Io Robotto" è anche la prima esposizione al mondo guidata da un'intelligenza artificiale: ad accompagnare il visitatore durante il percorso c'è la voce femminile di Alexa , il servizio vocale sviluppato da Amazon. Il percorso è dedicato al fotografo Valentino Candiani , già direttore artistico della mostra e prematuramente scomparso.

Più di cento opere suddivise in 17 differenti aree tematiche, distribuite su uno spazio totale di 1.500 metri quadri. Il percorso punta a ricostruire la storia della robotica attraverso le tappe più significative, dagli automi meccanici fino ai chip quantici. Dal sistema di riproduzione Little Jammers Pro al robot frigorifero Robocco, creato dal marchio giapponese di birra Asahi, passando per Emiglio e Furby, androidi giocattolo che hanno accompagnato un'intera generazione alla fine degli anni novanta. Largo spazio ai bambini: in un'area chiamata Sala Giochi, ragazzi e studenti avranno la possibilità di toccare con mano e programmare alcuni degli automi protagonisti dell'esposizione. Ogni giovedì sera la mostra sarà affiancata da conferenze tematiche, workshop e sessioni didattiche.