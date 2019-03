IN LIBRERIA 29 marzo 2019 08:38 Il ritorno di Terry Moore: "Strangers in Paradise 25 anni dopo" In libreria una delle pietre miliari del fumetto indipendente americano, edizioni Bao Publishing

Oltre nove anni dopo la fine della serie che lo ha reso celebre, Terry Moore torna a raccontare delle sue amate protagoniste Francine e Katchoo in "Strangers in Paradise 25 anni dopo" (Bao Publishing). Sono passati nove anni anche per le due giovani, e qualcosa minaccia la loro serenità: Katchoo dovrà occuparsene e avrà bisogno di aiuto. Così per l'anniversario dei 25 anni della pubblicazione originale, Terry Moore immagina un sequel eccezionale autoconclusivo, in libreria dal 4 aprile.

Terry Moore ha lavorato alla saga di "Strangers in Paradise" dal 1993 al 2007, realizzando in tutto 107 albi, per lo più autopubblicati (che Bao Publishing ha raccolto in sei volumi), in cui si snoda la storia di Katchoo, Francine, David e un variegato cast di personaggi secondari.



L'opera è unanimemente considerata una delle pietre miliari del fumetto indipendente americano e per molto tempo Terry ha detto di volerla far proseguire. Nel frattempo, però, si è dedicato ad altre serie (Echo, Rachel Rising, Motor Girl, sempre pubblicate in Italia da Bao). Con questo volume, i destini delle sue protagoniste si incrociano e si apre uno scenario che porterà a un vero e proprio crossover.