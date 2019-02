"Murderabilia", il debutto italiano del fumettista spagnolo Álvaro Ortiz

Mälmo Rodríguez è un giovane che odia vivere con i genitori, vuole diventare uno scrittore ma non cerca lavoro. La sua vita cambia, però, quando, dopo la morte dello zio, riceve in eredità due gatti neri. "Murderabilia" (ed. BAO Publishing, pp. 112, euro 17) la graphic novel dello spagnolo Álvaro Ortiz gira tutta intorno al mistero di questo strano dono, su cui hanno messo gli occhi una coppia di collezionisti, pronti a pagare profumatamente per gli animali.



Murderabilia è, infatti, il termine con cui ci si riferisce a oggetti considerati di valore, legati a crimini improvvisi.



Álvaro Ortiz esordisce con questo fumetto in Italia dopo esser diventato uno degli autori di graphic novel più amato di Spagna.