Il quadro tagliato di Banksy sarà esposto in Germania

La "Ragazza con il palloncino", quadro di Banksy che si era autodistrutto immediatamente dopo essere stato battuto all'asta da Sotheby's, a Londra, verrà esposto per un mese in Germania. Ad accogliere l'opera, originariamente dipinta nel 2002 in un murale a Londra e poi riprodotta su tela, sarà il museo Frieder Burda di Baden-Baden. Dopo l'esposizione, l'opera sarà trasferita alla alla Staatsgalerie di Stoccarda.

Entrambi i musei hanno deciso di non far pagare il biglietto per ammirare il quadro, che dopo la distruzione è stato rinominato "Love is in the Bin" dallo stesso Banksy.



Ad acquistare il quadro era stata un'anonima collezionista d'arte, che aveva rilanciato fino a un milione e 42mila sterline (un milione e 190mila euro): immediatamente dopo l'aggiudicazione dell'opera era però entrata in funzione la taglierina che, installata dall'artista nella cornice, aveva ridotto a strisce il quadro per metà della lunghezza.