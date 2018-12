Il genio di Guido Crepax arriva a Bassano del Grappa: una mostra dedicata alla sua "Valentina"

"Valentina": a Bassano del Grappa una mostra dedicata a Guido Crepax Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La mostra - “Valentina è una delle icone femminili più affascinanti della storia del fumetto italiano. Il suo creatore, Guido Crepax, sarebbe stato il più ambito ospite nella nostra commissione per la Biennale di incisione e grafica contemporanea che si terrà nella primavera del 2019 che questa mostra vuole anticipare. L'esposizione è un omaggio, una dedica, al grande autore ammirato a livello internazionale", spiegano Chiara Casarin, direttore dei Musei Civici, e Giovanni Cunico, assessore alla Cultura del Comune.



Il progetto espositivo è stato concepito dai tre figli di Crepax per l'occasione. Valentina e Crepax sono entrambi protagonisti dell'esposizione. “In questa ricerca delle origini del lavoro di una vita, che trascende l’ambito del fumetto e colloca l’autore e il suo personaggio tra i testimoni di quarant’anni di vita italiana, la città di Venezia è un tassello fondamentale nella sua formazione”, affermano i curatori.



Il fumettista - Guido Crepax è lo pseudonimo di Guido Crepas. Figlio d’arte di un musicista e fratello di un emergente manager discografico, Crepax ottenne i primi incarichi professionali in ambito musicale illustrando centinaia di cover di dischi di tutti i generi musicali. Notato come illustratore adatto per la pubblicità, a cavallo tra gli anni '50 e '60, realizzò importanti campagne pubblicitarie per Shell, Dunlop, Campari e i tessuti Terital. Contemporaneamente, lavorò anche a sigle e scenografie per alcuni programmi televisivi, scenografie di spettacoli teatrali e storyboard cinematografici. Disegnò anche centinaia di illustrazioni per riviste e copertine di libri. E' noto soprattutto per il suo personaggio Valentina, ideato nel 1965 nel contesto degli anni '60, caratterizzato da un disegno sofisticato e da una trama onirica e psichedelica, con una forte dose di erotismo.