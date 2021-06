"Gli uomini della settimana", la nuova saga a fumetti di supereroi non convenzionali

Ufficio stampa

Alcuni diranno che sono dei supereroi. Altri parleranno apertamente di casi umani. I più appassionati tireranno fuori il mito, mentre i cinici li liquideranno come imbroglioni, il prodotto di un’operazione giornalistica montata ad arte da una rivista che non è durata che pochi numeri... Per indagare meglio sulla loro storia e sulla loro identità è in arrivo per Panini Comics il primo volume de "Gli Uomini Della Settimana", la nuova saga a fumetti di eroi non convenzionali realizzata da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi e Dylan Dog — Il pianeta dei morti) e Sergio Ponchione (Grotesque, Memorabilia), due dei più premiati autori italiani, con i colori di Nicola Righi.