"Sole d'autunno", il capolavoro ritrovato di Giovanni Segantini di nuovo in esposizione nella natia Arco

In quel rettangolo di paesaggio non c'è posto per il cielo, ma il colore, studiato dal vero e steso con pennellate ora corpose ora allungate, è comunque intriso di un chiarore terso, carico di respiro e di appagante serenità. E se Previati ricorreva a una luce miracolistica, il maestro di Arco si serviva di quella che sgorgava vergine e spontaneamente mistica dall'empireo delle sue montagne. E perché questa depurazione fosse sempre più il frutto della distillazione tra natura e idea, egli saliva in cima ai monti, sempre più vicino al nitore che traduceva in amalgami di luce ferma e nitida, in un chiarore naturale e ascetico che avvolge tutte le cose (dalle zolle d'erba, ai tetti delle case; dai velli ai corpi degli uomini) in un immobile silenzio o, come aveva lui stesso specificato, in un prodotto del "pensiero fuso nel colore".