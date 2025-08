Due capolavori di Artemisia Gentileschi danneggiati dalla enorme esplosione a Beirut nel 2020 tornano a regalare bellezza

È difficile non rintracciare echi del capolavoro più celebre di Gentileschi, Giuditta che decapita Oloferne, in Ercole e Onfale, la grande tela riesumata dopo l'esplosione. Non solo le dimensioni sono importanti ma c'è anche il ritorno al tema della rivalsa femminile, qui evocata nel riferimento alla storia dell'eroe delle sette fatiche sottomesso alla regina e amante Lidia. Secondo il mito, Ercole divenne schiavo come punizione per un omicidio e Gentileschi ne rimarca la condizione ritraendolo mentre fila la lana. È affascinante come il cuore del quadro sia proprio un ribaltamento di ruoli, con il possente semidio costretto in un compito percepito come da donna mentre Onfale indossa la pelle di leone appannaggio dei grandi eroi. Davide Gasparotto, curatore esperto di dipinti del Getty Museum (dove il dipinto è stato spedito per tentare un difficile restauro dopo l'esplosione) ne aveva parlato al New York Times nel 2022 come di uno dei lavori più ambiziosi di Gentileschi per dimensioni e complessità delle figure.