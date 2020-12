Genova, droni e gigapixel per raccontare le Chiese dei Rolli

"Ci siamo chiesti come fare un regalo di Natale ai genovesi - ha detto l'assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso, alla presentazione dell'iniziativa all'interno della basilica della Santissima Annunziata del Vastato - e abbiamo realizzato che in questo momento, in cui come non mai abbiamo bisogno di spiritualità, potevamo partire dalla valorizzazione di alcuni patrimoni della città che valgono la pena di essere riscoperti".

In queste settimane sono quindi stati realizzati video e fotografie ad altissima definizione, utilizzando anche i droni, i gigapixel e immagini a 360 gradi.

"Abbiamo tesori quotidianamente a portata di mano, per entrare in una chiesa non c'è bisogno di un biglietto o di una prenotazione - afferma Giacomo Montanari, direttore scientifico dei Rolli Days - e forse proprio per questo li abbiamo persi di vista, ad esempio nella chiesa del Gesù sono presenti nella loro collocazione originaria due delle cinque tele che Rubens realizzò proprio lì eppure spesso non ci facciamo caso".

Padre Mauro De Gioia, direttore dell'ufficio Beni culturali della Diocesi Genova è felice che "questa iniziativa permetta di scoprire e riscoprire le bellezze delle chiese genovesi in relazione alle famiglie che contribuirono non solo a formare il sistema dei Rolli ma anche la rete di edifici religiosi in città".

Oltre a video e immagini "navigabili", nell'ambito del format digitale - così come è avvenuto per le due edizioni Rolli Days nel periodo Covid - anche letture teatrali e cori musicali, per l'occasione, legati al Natale.