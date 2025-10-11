Da Gauguin a Hopper, a villa Manin i grandi artisti per esplorare i confini dell'animo umano

Nella mostra viene indagato anche il rapporto tra l’uomo e la natura, figure e spazio. A questo scopo è particolarmente utile la grande pittura americana tra Ottocento e Novecento, con opere di Hopper e Diebenkorn, Segantini e Matisse. Ma c'è anche la ricerca del Paradiso Perduto, con opere di Gauguin a Monet, da Van Gogh a Cezanne e Bonnard. E poi, attraverso una quarantina di xilografie giapponesi, si parla della ricerca del familiare anche in ciò che è lontano. Non possono mancare i confini per antonomasia, quelli creati dagli elementi naturali: montagne, mari, cieli. E quindi Turner, Courbet, Friedrich, Constable e altri maestri, con una sala intera dedicata alle ninfee di Monet.