Fumetti, Robin è bisessuale! La rivelazione dopo 81 anni di pubblicazioni di Batman

Tim Drake è stato creato nel 1989, anno in cui è arrivato sul grande schermo il "Batman" di Tim Burton (il nome di Robin è un diretto omaggio proprio al regista). Dopo la morte di Jason Todd, ucciso dal Joker, Drake ha capito l'identità segreta dell'uomo pipistello e si è offerto di ereditare il costume da braccio destro. Successivamente è diventato il Robin ufficiale anche nell'universo animato della Dc.

Nel nuovo albo, Tim/Robin sta combattendo contro avversari a fianco del suo amico Bernard Down, quando ha un'illuminazione: "La gente continuava a chiedermi cosa voglio, ma non riuscivo a capirlo. Qualunque cosa fosse, sembrava sempre fuori portata. Finora. Esattamente fino a questo momento". Successivamente quandoTim va a casa di Bernard, gli dice: "Ho pensato molto a quella notte e non so cosa abbia significato per me. Ma mi piacerebbe scoprirlo". L'amico risponde: "Speravo lo facessi. Tim Drake, vuoi uscire con me?" Allora Tim: "Sì, sì. Penso di volerlo".

La sceneggiatrice del fumetto, Meghan Fitzman, ha detto al magazine Polygon che per il momento non sta deliberatamente mettendo un etichetta sui sentimenti del personaggio: "Volevo sottolineare che la sessualità è un viaggio. Per essere chiara, i sentimenti di Tim per Stephanie sono stati e sono reali, al 100%. E allo stesso modo lo sono quelli per Bernard. Tim sta ancora cercando di capire se stesso. Non credo che abbia il linguaggio per tutto questo, ancora".