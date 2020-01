Batwoman fa coming out per aiutare un'adolescente in crisi

Sorpresa di metà stagione per "Batwoman", la serie tv della Cw con protagonista Ruby Rose. Nel decimo episodio della prima serie, la supereroina cugina di Batman ha infatti confessato di essere omosessuale. Nei panni di Kate Kane non si era mai nascosta, ma ora anche il suo super alter ego ha fatto coming out per aiutare un'adolescente ad accettare il proprio orientamento sessuale.