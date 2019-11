Fumetti, il padre di "Capitan Harlock" ricoverato d'urgenza a Torino: è grave

Leiji Matsumoto, il padre di "Capitan Harlock", è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Le Molinette, a Torino. Il maestro giapponese di 82 anni ha avuto un malore mentre si trovava in hotel: sarebbe stato colpito da un ictus. Matsumoto, che versa in gravi condizioni, si trova nel capoluogo sabaudo per una mostra che celebra i 40 anni della prima messa in onda in Italia del personaggio da lui creato.