06 ottobre 2022 12:40

NFT art, arriva la mostra virtuale di Lorenzo Marini

È sbarcata nel Metaverso la mostra dell'artista italiano Lorenzo Marini. La mostra è dedicata agli NFT ossia Non-Fungible Token. Il percorso espositivo è visitabile gratuitamente sul sito nftype.it, conta 12 opere tra cui native digitali e digitalizzazioni di fisiche. Si celebra la libertà delle lettere. La Type Art è infatti la nuova forma d’arte creata da Lorenzo Marini nel 2016 e accompagnata l’anno successivo dal "Manifesto per la liberazione delle lettere", ora sperimenta la trasmutazione in NFT, acronimo appunto di Non-Fungible Token.

L’artista ha scelto di liberare le lettere "sottratte anche dalla corporeità dell’opera fisica, assumendo così un’identità ancora più forte ed unica che si esprime attraverso il caos libero di un’estetica unica, autentica e non ripetibile".

"L’evoluzione del bidimensionale è naturalmente il 3D. L’evoluzione della tela è naturalmente il digitale” ha commenta Lorenzo Marini. "NFT è stata la parola chiave del 2021, e lo sarà anche per i prossimi anni. Amo i Non Fungible Token perché hanno cambiato il rapporto tra il pubblico e la tecnologia, tra gli artisti e i mercanti, tra la tela e il digitale. Le mie lettere diventano scuse per creare note visive, vibrazioni cromatiche, architetture grafiche in movimento. Possono ricordare l’interno di un caleidoscopio, l’esterno di una città, o semplicemente la neve che cade" conclude.

La mostra sarà visitabile online a partire da mercoledì 28 settembre fino al 28 dicembre 2022.