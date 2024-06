Al Medimex John Lennon e la storia del rock nelle foto di Bob Gruen

Nell'ormai abituale dialogo tra arte antica e arte contemporanea, nelle sale del MarTa sono in mostra 60 foto del fotografo newyorchese. Il cuore è rappresentato dai tanti scatti realizzati a John Lennon e Yoko Ono nel periodo tra il suo arrivo a New York, poco dopo lo scioglimento dei Beatles, ad alcune realizzate solo pochi giorni prima che Lennon venisse ucciso da Mark Chapman, l'8 dicembre del 1980, mentre rientrava nel suo appartamento al Dakota Building. Sono il frutto di un rapporto molto stretto tra la coppia e Gruen ("Potevo scattare ciò che volevo, poi loro sceglievano le foto che andavano bene - racconta -. Sin dall'inizio mi hanno detto che non mi avrebbero comprato gli scatti ma quelli approvati sarebbero stati miei e avrei potuto farne ciò che volevo"). E così vediamo John Lennon in posa di fronte alla Statua della Libertà in un'immagine simbolica mentre veniva attaccato dall'amministrazione Nixon per il suo essere contro la guerra nel Vietnam, ma anche momenti fortemente privati, come John che tiene tra le braccia un neonato Sean. E poi gli scatti del celebre concerto al Madison del 1972 fino ad arrivare al famoso servizio per "Walls and Bridges". Come ha spiegato Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, scegliere questa mostra incentrata su John Lennon ha anche un forte significato simbolico, accendo una luce su un personaggio che ha fatto della sua battaglia pacifista un punto centrale della sua vita, in un momento in cui venti di guerra spirano sempre più vicini a noi. E lo stesso Gruen ha ricordato come John e Yoko si siano spesi molto per la pace. "Mi piacerebbe sentire John parlare di Peace & Love oggi che il mondo è ancora pieno di guerre" ha detto il fotografo.