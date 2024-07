Il mare in tutte le sue sfaccettature protagonista di una mostra fotografica a Senigallia

Nelle opere in mostra il mare fa talvolta da sfondo e talvolta è protagonista assoluto, in un allestimento in cui le immagini sono state poste in dialogo secondo criteri estetici e concettuali all’interno di macroaree che affrontano i temi della fotografia artistica, autoriale, del reportage sociale, del documentario, del nudo e dell’attualità. Si susseguono quindi scatti di Angelo Antolino, Carlo Bevilacqua, Renzo Tortelli, Luciano D’Alessandro, Gianni Berengo Gardin (con la famosa immagine dell’auto parcheggiata sulla spiaggia in Inghilterra da cui due anziani guardano il mare) Nino Migliori, Mimmo Jodice, Franco Fontana e Luigi Ghirri. Tra le fotografie più importanti presenti in mostra ci sono una grande stampa di Helmut Newton (con dodici immagini di una donna nuda che si muove in riva al mare) Henri Cartier-Bresson, Lehnert & Landrock e Martin Parr (con la famosa donna che prende il sole con gli occhialini di plastica blu). Una sezione importante della mostra vede protagoniste le immagini di nudo femminile sulla riva del mare con opere tra gli altri di Lucien Clergue, Edwin Bower Hesser e di Ettore Sottsass jr, oltre a due scatti dedicati all’intramontabile Marilyn Monroe e una foto di Giovanni Agnelli in barca di James Andanson.