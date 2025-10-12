Fotografica, la fotografia come atto di coraggio nel festival a Bergamo

Le grandi sfide del nostro tempo, quelle macroscopiche ma anche quelle legate alla vita quotidiana, sono le protagoniste delle mostre di Fotografica, con scatti che non possono non provocare in chi li guarda sentimenti, reazioni, prese di coscienza. Sono immagini che utilizzano linguaggi espressivi diversi: più crudi, più eleganti, a volte quasi patinati e altre naturali e autentici. Alla base ci sono esigenze narrative diverse, ma ad accomunare le foto esposte è l'impossibilità di restare indifferenti davanti al loro messaggio, perché tutte trasmettono l'urgenza di raccontare una realtà spesso difficile e che, proprio per questo, merita di essere conosciuta. Sono storie di lotta e speranza, nelle quali il coraggio non è (o non è solo) quello delle grandi e conquiste da tramandare ai posteri, ma quello di resistere giorno dopo giorno davanti a un mondo ostile, a un contesto sociale discriminatorio o a uno ambientale proibitivo.