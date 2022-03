25 marzo 2022 07:00

Divina Commedia, il riassunto-video del FlippedProf diventa un libro: "Facilita l'apprendimento degli alunni"

E' diventato un libro il riassunto completo de La Divina Commedia di Dante che FlippedProf, nome d'arte del docente Marco Mellace, aveva realizzato disegnando con il mouse i video pubblicati sul suo canale YouTube, durante il lockdown e in vista dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, per gli alunni che segue a scuola nel sostegno. Video che furono apprezzati da migliaia di suoi colleghi e che furono premiati con centinaia di migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo. "E così - racconta il docente digitale per antonomasia, - per accontentare le tante richieste, ho realizzato il libro del riassunto su La Divina Commedia più visto su Youtube nell'ultimo anno". "E' venuto come volevo, e, cioè, una trasposizione cartacea in grado di mantenere l'efficacia del video, - continua. - L'ho impostato seguendo una struttura lineare fissa, nel senso che l'ossatura del libro è sempre la stessa per tutte le 200 pagine: a sinistra c'è la pagina che spiega una fase precisa della Commedia; a destra c'è il mio disegno con il mouse, che sia rinforzo positivo del processo di apprendimento". "Il libro - conclude - corrisponde al 99% al video. Il formato è in A perché le vignette avevano bisogno di estensione per comunicare meglio e facilitare l'apprendimento degli alunni"