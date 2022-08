16 agosto 2022 12:14

Bronzi di Riace, cinquant'anni fa lo straordinario ritrovamento

Cinquant'anni fa, il 16 agosto 1972, venivano ritrovati e recuperati i Bronzi di Riace a Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria. Fu il sub romano Stefano Mariottini, durante un'immersione, a scorgere le due statue parzialmente coperte dalla sabbia, a 200 metri dalla spiaggia e a una profondità di 8 metri. Le opere, risalenti con tutta probabilità alla metà del V sec. a.C. e alte rispettivamente 1,98 e 1,97 metri, certamente realizzate ad Argo nel Peloponneso come venne poi accertato, una volta recuperate, si presentarono in un eccellente stato di conservazione. A battersi per il loro "ritorno" al Museo di Reggio Calabria, dopo un lungo lavoro di restauro, fu l'allora soprintendente archeologico per la Calabria, Giuseppe Foti. L'uomo avrebbe compiuto cento anni, proprio nell'anno in cui si celebra l'anniversario di quello straordinario evento.