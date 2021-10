30 ottobre 2021 12:03

Archeologia, nella Valle dei Templi di Agrigento scoperta una casa "restaurata" già tra III e II secolo a.C.

Una casa "restaurata" già tra il III e il II secolo avanti Cristo. E' l'eccezionale scoperta nel Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, dove è stata riportata alla luce una serie di straordinarie pitture parietali e una pavimentazione in cocciopesto e a mosaico perfettamente integra, parte di un'abitazione nel cosiddetto quartiere ellenistico-romano. La casa era crollata, o era stata demolita per qualche motivo, e le macerie accumulate hanno "salvato" mosaici e pavimenti in stile pompeiano. Un contesto che gli archeologi giudicano di altissimo valore scientifico per il perfetto stato di conservazione di pavimenti e pitture. La scoperta è stata fatta durante la sesta campagna di scavo dell'Università di Bologna. L'abitazione, estesa per circa 400 mq, presenta una monumentale pastàs (ovvero uno spazio porticato), dal quale si accede ai tre vani principali, tutti disposti sul lato nord