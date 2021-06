Archeologia, sorpresa nelle Terme di Mercurio a Pozzuoli: un colpo di pennello riporta alla luce un mosaico

E' bastato un colpo di pennello umido per riportare alla luce un vero e proprio tesoro. E' accaduto nel Parco archeologico dei Campi Flegrei, nel Napoletano, durante le attività di manutenzione a Baia, concentrate in questo periodo nelle Terme di Mercurio, nella nota stanza del "fico rovescio". Qui è riapparsa la raffinata decorazione della volta a mosaico, che, per la prima volta, si può osservare non solo nelle accese tonalità, ma anche nelle foglie, nei rami intrecciati e nei frutti che dovevano essere disegnati sull'intero soffitto. "Una giornata eccezionale, con una esplosione di colori: il verde, il giallo, il rosso, l'azzurro, in sfumature sparse su centinaia di tessere in pasta vitrea", commentano dal Parco sulle pagine social annunciando la notizia del ritrovamento. "Ne abbiamo ripulito una piccola porzione grazie alle mani esperte del nostro restauratore Andrea Cardillo, ma le parti conservate sono molto più ampie, e non vediamo l'ora di scoprirle", è la precisazione